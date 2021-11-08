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общество

«Дети могут упасть в кипяток»: жители Новосибирска рассказали об опасных трубах в Кировском районе

Фото «Дети могут упасть в кипяток»: жители Новосибирска рассказали об опасных трубах в Кировском районе
Фото «Дети могут упасть в кипяток»: жители Новосибирска рассказали об опасных трубах в Кировском районе

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Кировского района Новосибирска требуют отремонтировать опасные трубы, из которых течёт кипяток.

В Новосибирске произошла авария на теплосетях в Кировском районе. Жители ближайших домов жалуются на протекающие трубы, из которых течёт кипяток: в него могут упасть дети и он подтапливает гаражи. Об этом местные рассказали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Но это ещё полбеды, – отмечают очевидцы. – Трубы находятся в так называемой камере и затоплены той же самой горячей водой. А в гаражом кооперативе периодически гуляют дети с ближайших домов на улице Палласа, которые могут запросто упасть в кипяток и причинить вред здоровью».

Как сообщили авторы поста, они обращались в службы, которые отвечают за теплосети. Но никакой реакции не получили. Однако после публикации отреагировали на инцидент в СГК.

Как сообщили в компании, они обнаружили дефект на трубопроводе в Кировском районе на улице Палласа. 8 ноября специалисты начнут устранять прорыв, работы ориентировочно продлятся до 9 ноября. В этот период жителей просят не приближаться к месту работ.

Напомним, ранее на территории лицея № 12 в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение облбольницы. Однако в первый же день от полученных травм скончался один из пострадавших. Сегодня, 8 ноября, стало известно о смерти второго человека.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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