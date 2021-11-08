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В Новосибирске умер ещё один рабочий, провалившийся в кипяток в лицее № 12

Фото В Новосибирске умер ещё один рабочий, провалившийся в кипяток в лицее № 12
Фото В Новосибирске умер ещё один рабочий, провалившийся в кипяток в лицее № 12

Фото Густаво Зырянова

В реанимации ожогового центра Новосибирской клинической областной больницы скончался второй пострадавший при падении в яму с кипятком в подвале лицея № 12 1 ноября.

В Новосибирске после инцидента в лицее № 12, который произошёл 1 ноября, скончался ещё один рабочий. Мужчина умер в реанимации ожогового центра Новосибирской клинической областной больницы, сообщили в медучреждении.

Таким образом, в живых остался лишь один из пострадавших. Он продолжает находиться в реанимации под постоянным надзором медиков.

Фото В Новосибирске умер ещё один рабочий, провалившийся в кипяток в лицее № 12 2

Напомним, трое мужчин в начале месяца провалились в подвале лицея в яму с кипятком. Ими оказались слесарь образовательного учреждения и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК), проводившие плановый осмотр теплового узла. Все рабочие получили серьёзные ожоги (от 50 до 80 % кожи) и были экстренно доставлены в реанимацию. Один из пострадавших скончался на второй день после трагедии. В СГК пообещали оказать помощь семье.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
СГК
реанимация
лицей
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