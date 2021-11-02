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В Новосибирске скончался один из провалившихся в кипяток в лицее № 12 рабочих

Фото В Новосибирске скончался один из провалившихся в кипяток в лицее № 12 рабочих
Фото В Новосибирске скончался один из провалившихся в кипяток в лицее № 12 рабочих

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм

1 ноября в лицее № 12 в центре Новосибирска трое рабочих провалились в кипяток в подвальном помещении и получили от 50 до 80 % ожогов. Утром 2 ноября стало известно, что один из них скончался.

Один из пострадавших в результате провала в кипяток в лицее № 12 на Серебренниковской улице в Новосибирске скончался, двое остаются в реанимации, сообщили в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы. Возраст умершего в медучреждении не уточнили.

Стало известно, что скончался сотрудник Сибирской генерирующей компании (СГК). Об этом написали в Telegram-канале энергетического холдинга.

«Сегодня скончался наш сотрудник — слесарь теплосетевого подразделения, получивший вчера ожоги при обследовании теплового узла в лицее № 12. Приносим семье глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги», — говорится в сообщении.

В СГК подчеркнули, что окажут семье умершего поддержку и помощь, а также ждут результатов расследования трагического происшествия.

Напомним, в результате ЧП 1 ноября пострадали трое мужчин: двое в возрасте 54 лет и один в возрасте 35. У первых было обожжено 80 % тела, при этом у одного диагностирована третья степень ожогов, у другого — вторая. У последнего, самого молодого рабочего, было повреждено 50 % кожи и ожоги третьей степени.

Фото В Новосибирске скончался один из провалившихся в кипяток в лицее № 12 рабочих 2

В кипятке оказались два сотрудника СГК и слесарь лицея. В компании обещали помочь семьям пострадавших. В прокуратуре сообщили, что трагедия могла произойти из-за подмыва плиты, на которой стояли рабочие, теплоносителем.

Журналист Сиб.фм после случившего поговорила с жителями соседних домов и выяснила, что их произошедшее не удивило. Одна из собеседниц заявила, что на Серебренниковской все живут как на пороховой бочке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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