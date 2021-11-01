В СГК пообещали помочь семьям провалившихся в кипяток рабочих в Новосибирске

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм

Сибирская генерирующая компания (СГК) находится на связи с семьями рабочих, которые 1 ноября оказались в кипятке в подвале лицея № 12 в Новосибирске, и готова оказать им необходимую помощь и поддержку, сообщили в пресс-службе энергетического холдинга.

Утром 1 ноября в лицее № 12 на Серебренниковской улице в Новосибирске произошёл несчастный случай. Трое рабочих провалились в яму с кипятком во время осмотра теплового узла в подвале здания и получили ожоги.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) некоторое время спустя уточнили, что пострадали двое сотрудников теплосетевого подразделения энергетического холдинга и слесарь лицея. Позднее там заявили, что готовы оказать помощь рабочим и их семьям.

«Мы находимся на связи с семьями сотрудников, компания готова оказать им необходимую помощь и поддержку», — появилось в 14:13 в Telegram-канале СГК.

В настоящее время теплосеть, подающая ресурс зданию лицея, отключена. В ближайшее время ответственные службы должны провести необходимые работы. Сразу после этого теплоснабжение восстановится, пообещали в СГК.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, пострадавшие находятся в ожоговом центре. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.

Напомним, что в яме с кипятком оказались двое мужчин в возрасте 54 лет и один 35-летний. У первых обожжено 80 % тела, у последнего — 50 %. Осмотр теплоузла был плановым, детей в лицее не было.