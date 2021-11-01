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Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска

Фото Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
Фото Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска

Фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области озвучила возможную причину падения троих рабочих в яму с кипятком.

В прокуратуре Новосибирской области назвали возможную причину, по которой трое мужчин 1 ноября упали в яму с кипятком около лицея №12.

По озвученным данным, плита, на которой стояли сотрудники, была подмыта теплоносителем. В настоящее время подвал закрыли, в нём ведутся процессуальные действия.
В ходе проверки прокуратура оценит действия должностных лиц, которые ответственны за содержание внутрисетевого оборудования лицея №12.

Также в пресс-службе СГК сообщили, что трубы и подвал, располагающиеся на территории лицея, находятся в ведении служб лицея №12. СГК же отвечает только за теплотрассу до входа в здание.
В министерстве образования Новосибирской области сообщили, что школьные трубы обслуживаются мэрией Новосибирска.

По информации «АиФ-Новосибирск», на данный момент ведущая в здание школы теплосеть отключена. Сибирская генерирующая компания на связи с семьями рабочих, а чиновники в ходе проверки устанавливают, по каким причинам произошло падение в яму с кипятком.

Известно, что слесарь школы и два сотрудника СГК на данный момент находятся в отделении интенсивной терапии.

Как ранее писал Сиб.фм, в СГК связались с семьями пострадавших рабочих и пообещали оказать необходимую помощь и поддержку.

Напомним, у двоих провалившихся рабочих обожжено 80% тела, у третьего — 50%. Все трое на данный момент находятся в реанимации.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Новосибирская область
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авария
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