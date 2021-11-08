Метеорный поток Леониды над Новосибирском: астрономы назвали дату пика звездопада в ноябре 2021 года

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Один из сильнейших метеорных потоков начался 6 ноября 2021 года и достигнет максимума 17 числа. Метеорный поток из созвездия Лев астрономы называют потоком Леониды.

«Каждый метеорный поток в течение года привязан к какому-то созвездию и имеет его имя. Созвездие Лев – это поток Леониды. Максимум метеорного потока Леониды ждём 17 ноября 2021 года. По новосибирскому времени это будет 17:00, поэтому целесообразно наблюдение проводить в ночь на 17 ноября.

Лучшие условия для видимости будут к утру, в восточной части неба»,

– рассказал Сиб.фм специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Поток Леониды начинается 6 ноября и продлится до 30 ноября. Причиной метеорного потока является комета Темпеля – Туттля. Звездопад возникает каждый раз, когда Земля проходит через шлейф частиц, увлекаемых кометой.

Метеорные потоки, звездопады – это группа метеоров небольшой величины, которая вторгается в атмосферу Земли с огромной скоростью до 80 км/с и сгорает в ней, оставив красивый яркий след. Чаще всего они являются остатками комет или астероидов, люди воспринимают их как падающие звёзды.

Такие метеорные рои имеют чётко определённые орбиты. Из-за этого метеорные потоки наблюдаются в строго определённое время года, когда орбита Земли пересекает орбиту потока. Более того, чаще всего они появляются в строго определённой точке на небе. Поэтому названы в честь созвездия, где они обычно появляются, или по ближайшей звезде.

Ариетиды – поток можно наблюдать с 22 мая по 2 июля каждый год в созвездии Овен. Метеорный поток Персеиды проявляет активность с 17 июля по 24 августа. Появляется этот звёздный дождь в созвездии Персей. Ориониды сталкиваются с атмосферой Земли дважды в год: весной – Майские Аквариды в созвездии Водолей с пиком активности 5 мая, осенью – Ориониды с пиком 21-22 октября. Кажется, что Ориониды вылетают из созвездия Орион. Астрономы считают подтверждёнными 64 метеорных потока.

В декабре любители звёздного неба могут полюбоваться на поток Геминиды со стороны созвездия Близнецы. Он будет виден с 7 по 17 декабря 2021 года, а 14 декабря достигнет максимума.

«В Новосибирске для наблюдения оптимальное время – в ночь с 14 на 15 декабря, ближе к 4 часам, Близнецы будут высоко в южной части неба и метеорный поток должен быть хорошо виден», – рекомендует Олег Кашин.

Напомним, что 4 декабря 2021 года произойдёт ближайшее полное солнечное затмение. Но его нельзя будет наблюдать на территории России. Какого числа в 2022 году произойдёт очень зрелищное затмение Солнца: в Новосибирске Луна закроет светило на 70 % и в предзакатном небе появится Венера – читайте в материале Сиб.фм.