Новосибирский вирусолог Нетёсов заявил о бесполезности нерабочей недели

Фото с сайта «Новости сибирской науки»

С 30 октября по 7 ноября в Новосибирске прошла нерабочая неделя – учёные и вирусологи оценили её эффективность.

Учёные и вирусологи оценили, насколько нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября оказала влияние в Новосибирске. Как пишет сайт «АиФ-Новосибирск», эксперты сошлись во мнении, что мини-локдаун не повлиял на ситуацию с коронавирусом.

Известный вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, что заболеваемость COVID-19 осталась на прежнем уровне. Более того, в период нерабочих дней оперативный штаб сообщил об очередных рекордах – 4 ноября зафиксировали 392 новых случая коронавируса за сутки. Он считает, что на ситуацию сможет повлиять только администрация города.

«Теперь всё зависит от того, какие меры примет администрация, как их будет выполнять население и как это будет контролироваться, – отметил Нетёсов. – Во-первых, не было ужесточения контроля за масками. Во-вторых, я видел, что темпы вакцинации росли, но вакцины в регионе не хватает. Например, «Спутник Лайт» исчез из города, по сообщениям СМИ. А он нужен тем, кто ревакцинируется и вакцинируется после перенесённого заболевания», – говорит учёный.

Аналогичного мнения придерживается и доктор биологических наук, профессор Александр Шестопалов. Он отмечает, что нерабочая неделя не повлияла на заболеваемость: люди продолжили свободно передвигаться по городу, магазины и транспорт были забиты. «Если и продлевать нерабочие дни, то нужно вводить полный локдаун: разогнать всех по домам. Но это сейчас вряд ли возможно», – отметил Шестопалов.

Кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что посмотреть на результаты нерабочей недели можно будет, как минимум, через две недели. К этому моменту как раз пройдёт инкубационный период. Учёный, напротив, уверен, что из-за выходных стало только хуже.

«Все свободно передвигались по городу, рестораны были открыты, детские сады работали, метро функционировало в режиме выходного дня в понедельник, – рассуждает Седых. – Мне кажется, стало только хуже, и все перезаражались. Считаю, что выходные стоило бы продлить ещё на три недели».

Напомним, 8 ноября на совещании в правительстве губернатор Андрей Травников заявил о том, что в Новосибирской области не будут продлять нерабочие дни. Однако на совещании предложили новые ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом.