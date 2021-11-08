«Сбербанк Онлайн» начал оформлять QR-коды: как это работает – пошаговая инструкция

Скриншот приложения «Сбербанк Онлайн»

Клиенты Сбербанка смогут получать доступ к своим QR-кодам вакцинации не только через портал «Госуслуги», но и через приложение «Сбербанк Онлайн». QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19 становятся пропуском на массовые мероприятия и для получения ряда услуг.

«Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется [в личном кабинете] после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально», – предупреждает портал «Госуслуги».

Но пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» смогут оперативно получить доступ к QR-коду прямо в самой программе, рассказали PRIMPRESS в Сбербанке.

Инструкция

Нужно зайти в само приложение и воспользоваться опцией «COVID-19: получаем QR-код» в мобильной или десктопной версии.

После нескольких действий приложение запросит доступ к «Госуслугам», после чего добавит код в личный кабинет.

После ужесточения мер безопасности против коронавируса во многих регионах QR-коды служат пропусками на предприятия, оказывающие услуги в сфере спорта, развлечений и культуры, кинотеатры, театры и концертные залы. В ряде городов QR-коды требуются для посещения кафе и ресторанов.

Впрочем, строгие правила не всегда срабатывают, отмечают новосибирцы.

Новосибирские журналисты провели эксперимент и 1 ноября беспрепятственно прошли по чужому QR-коду в кинокомплекс «Победа», развлекательный центр «Мира Термы» и на хоккейный матч на стадионе «Сибирь».

«Проверяют сквозь пальцы, профанация какая-то. Можно было смело идти с чужим кодом, как и думала сначала»,

– посетовала сибирячка после театра, а она заплатила за тест больше 1,5 тысяч рублей.

И в фитнес-центре, как оказалось, можно было обойтись и без QR-кода – сотрудники вовсе не потребовали пропуск – подробности читайте на Сиб.фм.

Напомним, что за передачу личного QR-кода другим людям грозит штраф 5000 рублей как хозяину документа, так и получателю. Если человек воспользовался чужим QR-кодом без ведома владельца, административную ответственность может сменить уголовная.