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В Новосибирской области завершились нерабочие дни

Фото В Новосибирской области завершились нерабочие дни
Фото В Новосибирской области завершились нерабочие дни

Фото Густаво Зырянова

Жители Новосибирской области 8 ноября начали возвращаться к работе после «ковидных каникул», которые власти объявляли с 30 октября. Вопрос о необходимости их продления будет рассмотрен на совещании в правительстве в понедельник.

Период нерабочих дней, объявленных для стабилизации ситуации с коронавирусом, в Новосибирской области завершился. На совещании в правительстве 8 ноября власти рассмотрят вопрос о необходимости его продления.

Решение будут принимать, исходя из эпидситуации и темпов вакцинации. По последним данным, от COVID-19 в регионе привились 33,7 % населения, или 939 916 человек, пишет сайт nsk.bfm.ru. Если темпы вакцинации сохранятся, то обязательный порог в 60 % привитых регион преодолеет через 63 дня.

Продлили режим нерабочих дней пока всего пять регионов: Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области. По мнению новосибирского вирусолога Сергея Седых, его стоило бы сохранить ещё на три недели.

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области в «ковидные каникулы» не только не снизилась или осталась на прежнем уровне, а увеличилась.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронвирус
нерабочие дни
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