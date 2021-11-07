Новосибирский учёный Седых заявил о необходимости продления нерабочих дней на 3 недели

Фото со страницы Сергея Седых в "ВК"

Ученый из Новосибирска Сергей Седых считает необходимым продлить режим нерабочих дней из-за коронавируса ещё на 3 недели.

Одной недели нерабочих дней недостаточно для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Требуется больше времени, хотя бы 3 недели. Об этом заявил научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых.

«Заболеваемость и смертность в Новосибирской области за нерабочую неделю не снизится, и с этим надо что-то делать», – сказал учёный.

Седых назвал неэффективным локдаун, при котором продолжают работать детские сады, торговые центры, метро, где отмечается большое скопление людей.

Ранее Седых уже заявлял о запоздалом решении властей о введении QR-кодов в Новосибирской области.

«Считаю, что QR-коды и всё остальное имело смысл вводить в апреле – мае, а не в самый разгар четвёртой волны», — поделился он мнением на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о возможном продлении режима нерабочих дней в Новосибирской области правительство региона рассмотрит на заседании 8 ноября.

На сегодняшний день нерабочие дни после 7 ноября официально продлены только в пяти субъектах России. Это Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская области. В части регионов «выходные» продлили до 12 ноября, в части – до 15 ноября.

Напомним, ранее в штабе при Минобразования Новосибирской области рассказали о сроках окончания школьных каникул.