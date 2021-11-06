Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Школьники Новосибирской области 8 ноября 2021 года вернутся за парты. Такое решение озвучили в штабе при региональном Министерстве образования.

В Новосибирской области осенние школьные каникулы завершатся 7 ноября. Уже в понедельник, 8 ноября, ученики вернутся за парты. Об этом сообщили в штабе при региональном Министерстве образования по итогам совещания в правительстве.

"Принято решение об организации учебного процесса с 08.11.2021 в соответствии с календарными учебными графиками образовательных организаций", — отметили в штабе.

Стоит отметить, что школьные каникулы продлены после 7 ноября в тех регионах, где власти приняли решение о продлении нерабочих дней. Это Челябинская, Курская, Брянская, Томская и Смоленская области. В Новосибирской области правительство рассмотрит вопрос о возможном продлении режима нерабочих дней на заседании кабмина 8 ноября.

По данным на 6 ноября в регионе выявлено 390 случаев заражения коронавирусом среди населения. Скончались 15 человек. Ковид подтверждён у 71 ребёнка.

Напомним, с 3 ноября для невакцинированных жителей Новосибирской области старше 60 лет действует режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.