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17-летний подросток попал в реанимацию после уличной драки с прохожим в Новосибирске

Фото 17-летний подросток попал в реанимацию после уличной драки с прохожим в Новосибирске
Фото 17-летний подросток попал в реанимацию после уличной драки с прохожим в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Родные собирают кровь для 17-летнего парня, пострадавшего в ножевом конфликте с ровесником в Новосибирске.

Во вторник 9 ноября родственники объявили сбор крови для пострадавшего в уличной драке подростка на Маркса в Новосибирске. Информацию об этом подтвердила девушка потерпевшего.

"Ещё ничего непонятно, нужна только кровь", — рассказала журналисту Сиб.фм девушка пострадавшего парня.

Сейчас подросток находится в реанимации, ему делают переливание крови. Кровь для пострадавшего просят сдать в центре переливания крови на улице Серафимовича, 12/1 с 8:30 до 12 утра.

Инцидент произошёл днём 8 ноября на улице Покрышкина в Новосибирске. 17-летний подросток нанёс не менее одного удара ножом 17-летнему потерпевшему. Ранее парни не были знакомы. Пострадавшего доставили в больницу, а виновника задержали — в отношении него следователи завели уголовное дело.

По словам очевидцев, нападавший сначала начал избивать девушку, её молодой человек вступился и был серьёзно ранен ножом. На просьбу корреспондента подтвердить или опровергнуть слова очевидцев, девушка пострадавшего пояснила, что ей сейчас "тяжело об этом разговаривать".

Напомним, ранее в Новосибирской области мать в ссоре ударила сына ножом.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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