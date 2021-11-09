Аналитик прокомментировал данные Новосибирскстата о снижении стоимости вторичного жилья

Фото Максима Николаева

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев признался, что данные Новосибирскстата о снижении стоимости жилья на вторичном рынке в Новосибирской области вызвали у него вопросы. Эксперт отметил, что другие источники показывают рост цен.

Многочисленные независимые источники показывают галопирующий рост цен на недвижимость в Новосибирской области на протяжении последних 2,5 лет, причём как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом Новосибирскстат сообщает, что цена квадратного метра на «вторичке» во II-III кварталах осталась практически на прежнем уровне: рост по региону составил 0,92 % за 6 месяцев, а по Новосибирску менее 0,1 %, отметил аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Средняя цена предложения от застройщиков в Новосибирске на конец I квартала составляла 82,7 тыс. рублей за 1 кв. метр, а в конце III квартала уже 93,4 тыс. рублей. То есть рост за полгода составил 12,9 %, подсчитал эксперт.

Николаев также привёл данные аналитического агентства «Мир квартир». В соответствии с ними 1 кв. метр в новостройке в Новосибирске в конце III квартала стоил в среднем 92 611 рублей, а на вторичном рынке 87 448 рублей. По данным аналитической службы крупнейшего в России агентства недвижимости ЦИАН, 1 сентября «квадрат» в новом доме обходился в 93 тыс. рублей.

О росте цен говорят и исследования компании RID Analytics, подчеркнул Николаев.

«Поэтому данные Новосибирскстата, особенно раздела о динамике цен на недвижимость, вызывают много вопросов», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске в 2021 году был зафиксирован рост цен на вторичное жильё. Николаев тогда объяснил, с чем это связано.