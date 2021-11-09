Десятиэтажный дом за 171 миллион построят на левом берегу Новосибирска в 2022 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На строительство 10-этажного дома в Ленинском районе потратят больше 171 миллиона рублей.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил конкурс на строительство дома, квартиры в котором передадут жителям аварийных домов. Информацию об открытом конкурсе на выполнение строительных работ опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документации, дом будет располагаться на улице Степной, а начальная цена контракта свыше 171 миллиона рублей. Профинансирует строительство 10-этажного дома с 70-ю квартирами на Степной, 262а из бюджета Новосибирска на 2021-22 финансовые годы.

Известно, что на территории дома возведут парковку на 35 мест, а также детскую игровую площадку с прорезиненным покрытием. Также на территории двора будут размещены площадки для отдыха, выгула собак и спорта.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 30 ноября 2021 года. Выполнить работы по возведению дома будет необходимо до 30 июня 2022 года включительно.

Как ранее писал Сиб.фм, в начале ноября для строительства апарт-отеля начали вырубать деревья возле торгового центра «Ройял Парк». Местные жители же просят разбить на месте строительства парк.

Напомним, в октябре на Сиб.фм рассказали, как во время строительства детского сада на улице Мира украли 7,5 миллионов рублей.