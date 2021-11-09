Новосибирский учёный Сергей Седых назвал дату пика четвёртой волны коронавируса

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В Новосибирской области семь недель подряд идёт повышение уровня заболеваемости. Учёные предположили, когда в регионе пройдёт пик четвёртой волны и суточная заболеваемость пойдёт на спад.

Новосибирские учёные предположили, когда произойдёт пик четвёртой волны COVID-19 в регионе. Как пишет сайт «АиФ-Новосибирск», мнения экспертов разошлись: кто-то считает, что максимум заболевших достигнут уже сейчас, а кто-то – что это произойдёт к концу ноября.

Кандидат биологических наук Сергей Седых считает, что Новосибирская область, очевидно, не достигла пика четвёртой волны. Учёный судит об этом по статистике заболеваемости – снижение этого показателя так и не началось.

«Когда начнётся снижение до уровня начала волны, тогда можно будет сказать, что мы достигли конца пика. Сложно сказать, когда будет максимум. Возможно, в середине ноября или в конце», – предполагает учёный.

По мнению доктора биологических наук Александра Шестопалова, регион уже сейчас может находиться на пике волны. Учёный предполагает, что максимум уже был достигнут, поэтому спад скоро начнётся.

Однако молекулярный биолог Сергей Нетёсов считает, что эту дату нельзя предсказать. По его мнению, «ситуация непонятная». Вирусолог считает, что спад заболеваемости будет напрямую зависеть от введения ограничений и их соблюдения, а также темпов вакцинации.

«Пока причин для того, чтобы эпидемия в регионе стихла, нет. Для того чтобы победить вариант "дельта", нам надо достичь охвата вакцинацией 80 процентов минимум», – отметил вирусолог.

Напомним, что 8 ноября в Новосибирской области обновился рекорд по суточной заболеваемости – положительный тест на коронавирус получили 400 человек. При этом в регионе не планируют продлевать нерабочие дни, однако могут ввести новые ограничения, в частности, обязательную вакцинацию для курьеров и работников гостиниц.