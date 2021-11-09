Пункт для вакцинации от COVID-19 без записи открыли в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Отдельный пункт для немедленной вакцинации открыли в новосибирской поликлинике № 1.

В городской клинической поликлинике № 1 открыли отдельный кабинет для тех, кто приходит поставить прививку от коронавируса без предварительной записи. Кабинет для новосибирцев, которые хотят вакцинироваться от коронавирусной инфекции немедленно, организовали напротив регистратуры, на первом этаже.

При этом обращаться в регистратуру не требуется. Чтобы поставить вакцину, достаточно заполнить анкету и подписать согласие на прививку. После этого потребуется пройти осмотр у терапевта, при отсутствии противопоказаний пациента проводят в процедурный кабинет.

Также ещё один кабинет для вакцинации поликлиника № 1 откроет в торговом центре «Аура» 10 ноября.

Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, тех, кто собирается делать прививку от COVID-19 по предварительной записи, в поликлинике № 1 отправляют в зону вакцинации на третий этаж — там кабинеты терапевтов и процедурная расположены в отдельном крыле.



Тем не менее, как уточнил главный врач поликлиники № 1 Сергей Дорофеев, в работе любой поликлиники приоритет — приём по предварительной записи. Это касается и вакцинации. Записаться на прививку от коронавирусной инфекции можно на сайте «Госуслуги», по телефону единой регистратуры 124, а также непосредственно в поликлинике.



Причиной открытия пункта немедленной вакцинации стало большое количество людей, приходящих без записи — в последнее время их гораздо больше тех, кто вакцинируется по расписанию.

«Мы стараемся все достаточно быстро делать. За ситуацией идет каждодневный контроль, и если собирается много народу, информация об этом поступает главной сестре или начмеду, сразу принимаются оперативные решения – добавить терапевта или подключить еще один процедурный кабинет», —

пояснил главврач Сергей Дорофеев.

Как ранее писал Сиб.фм, прививку могут сделать не все — например, это не получится у тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации.

Напомним, каждый месяц среди граждан России, поставивших прививку от коронавируса, проводится розыгрыш 100 тысяч рублей. До 31 декабря 2021 года пройдёт ещё два розыгрыша, но их правила отличаются от тех, что действовали в предыдущих.