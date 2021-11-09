В Новосибирской области от коронавируса умерли 3 500 человек

Фото Густаво Зырянова

Оперативный штаб в Новосибирской области обновил данные по COVID-19. За последние сутки в регионе скончались ещё 14 заболевших, общее число смертей достигло 3 500.

За последние 24 часа в Новосибирской области выявили 394 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. Всего по данным на 9 ноября в регионе зарегистрировано 74 356 заболевших.



Скончались в минувшие сутки 14 пациентов: шестеро мужчин в возрасте от 47 до 82 лет и восемь женщин, которым было от 50 до 87 лет. В целом с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа» в области умерли 3 500 человек.

В инфекционные стационары региона с COVID-19 и с подозрением на него были доставлены 3 876 пациентов, в том числе 48 детей. В отделениях реанимации находятся 325 человек, из которых 52 на ИВЛ.

Напомним, накануне оперштаб сообщал, что к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 47 пациентов, а всего в реанимациях находятся 322 человека.