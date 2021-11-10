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7-летний спортсмен из Новосибирска выиграл деньги в шоу на «Пятнице»

Фото 7-летний спортсмен из Новосибирска выиграл деньги в шоу на «Пятнице»
Фото 7-летний спортсмен из Новосибирска выиграл деньги в шоу на «Пятнице»

Vk.com / spartaken2014

Семилетний мальчик из Новосибирска, владеющий боевыми искусствами, принял участие в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница».

Звезды не смогли разгадать талант Спартака Попова, он выиграл денежный приз от телеканала «Пятница».

«Телеканал нашел нас через Книгу рекордов России. Представители «Пятницы» связались с нами, пригласили поучаствовать», – рассказал отец мальчика.

Осенью телеканал «Пятница» запустил новое шоу «Вундеркинды». Звезды угадывают, какими талантами обладают дети-участники. Отец семилетнего Спартака из Новосибирска Иван рассказал НГС, как мальчик попал на шоу. Телеканал оплатил ребенку и сопровождающим взрослым дорогу до Москвы и проживание в течение четырех дней.

Спартак с трех лет занимается единоборствами. За это время он установил несколько российских и мировых рекордов. А вот на телепроекте он решил крутить нунчаки. Именно этот талант мальчика зацепил организаторов шоу, признался отец ребенка, хотя владению нунчаками Спартак не учится профессионально, а все делает сам.

Звезды не смогли отгадать, каким талантом владеет маленький житель Новосибирска, поэтому Спартак выиграл денежный приз – 30 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что звезды из Новосибирска примут участие в новом шоу телеканала «Пятница».

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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