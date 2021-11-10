Мэрия Новосибирска рассмотрит предложения горожан по благоустройству площади Калинина

Фото: скриншот с сайта мэрии Новосибирска

Дизайн-проект благоустройства площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска разработан, но мэрия готова изучить пожелания граждан по преобразованию территории и приглашает принять участие в обсуждении.

Жители Новосибирска могут предложить свои идеи по благоустройству площади Калинина в Заельцовском районе, несмотря на то, что дизайн-проект преобразования уже разработан, сообщает пресс-служба мэрии.

Всех желающих до 07:00 22 ноября приглашают принять участие в онлайн-обсуждении, которое проходит на двух платформах: муниципальном портале Новосибирска и на сайте «Госуслуги» (последний вариант для тех, у кого есть личный кабинет гражданина).

Если выбрать вторую платформу, необходимо кликнуть ссылку https://novo-sibirsk.ru/, перейти в раздел «Общественное голосование» и выбрать опрос «Площадь Калинина в новом облике: решаем вместе!». С дизайн-проектом благоустройства можно ознакомиться по ссылке, в настоящее время он находится на доработке.

Напомним, что реконструкция площади Калинина будет проводиться в 2022 году. В центре на ней установят самую высокую в России стелу «Город трудовой доблести».