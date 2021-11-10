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Суд арестовал на два месяца 17-летнего подростка за нападение на ровесника с ножом

Фото Суд арестовал на два месяца 17-летнего подростка за нападение на ровесника с ножом
Фото Суд арестовал на два месяца 17-летнего подростка за нападение на ровесника с ножом

Фото pixabay.com

В Новосибирске суд заключил под стражу 17-летнего подростка, который на площади Маркса ударил ножом в живот ровесника. Парня в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, ему потребовалось переливание крови.

В Новосибирске полицейские заключили под стражу 17-летнего подростка, который ранил ножом ровесника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошёл 8 ноября на площади Карла Маркса. 17-летний Алексей [имя изменено. – Прим. ред.] заступился за девушку, на которую напал его ровесник. Между подростками произошла драка, в ходе которой Алексея не менее одного раза ударили ножом в живот. На данный момент он находится в больнице, ему потребовалось переливание крови. Нападавшего удалось задержать в тот же день.

За расследование дела взялись сотрудники следственного отдела по Ленинскому району. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Совершеннолетним гражданам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

10 ноября суд по ходатайству следователя назначил 17-летнему парню заключение под стражу на 2 месяца. Однако расследование дела продолжается.

Напомним, утром 10 ноября в Новосибирске 50 комсомольцев пришли сдавать кровь раненному ножом 17-летнему подростку.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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