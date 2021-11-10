В Новосибирске 50 комсомольцев пришли сдавать кровь раненному ножом подростку

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

17-летний подросток, который спас девушку в уличной драке в Новосибирске, оказался активным комсомольцем.

9 ноября на площади Карла Маркса в Новосибирске получил серьёзное ранение ножом 17-летний подросток. Сейчас Алексей [имя изменено. – Прим. ред.] находится в реанимации, родные собирали для него кровь.

Как стало известно, подросток является активистом ЛКСМ РФ, об этом сообщили в паблике новосибирских комсомольцев в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, вечером 9 ноября в Новосибирске на площади Карла Маркса молодой человек в неадекватном состоянии напал на прохожую девушку. За неё решил вступиться 17-летний Алексей, однако получил удар ножом.

Девушка тем временем спряталась от неадекватного парня в «Бургер Кинге». Раненый Алексей тем временем попытался дойти до ближайшей аптеки, однако от потери крови упал в двух метрах от места драки.

«Друзья потерпевших немедленно побежали в метро за полицией. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов встретили сопротивление парня с ножом, но смогли оперативно его обезвредить. Сейчас преступник думает над своим поведением уже в следственном изоляторе, пока идёт расследование деталей происшествия. Подозреваемому вменяется нанесение тяжких телесных повреждений», – рассказали в группе комсомольцев.

После инцидента Алексей попал в реанимацию. Сегодня, 10 ноября, до 12:00 все желающие могли прийти и сдать кровь для пострадавшего. Как сообщили комсомольцы, сегодня у больницы для сдачи крови стояли около 50 человек, в том числе и активисты ЛКСМ РФ. Сейчас подросток уже пришёл в себя и начинает выходить из тяжёлого физического состояния.