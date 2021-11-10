В Кремле рассказали о формате пресс-конференции Путина

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Владимир Путин готовится провести ежегодную пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы россиян и журналистов.

Президент России Владимир Путин готовится провести пресс-конференцию. На данный момент неизвестно, когда она состоится. Однако пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сообщил, что конференция пройдёт в очном формате.

«Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате, о сроках мы вас проинформируем», – сообщил Дмитрий Песков при ответе на вопрос журналистов о формате пресс-конференции.

В прошлом году пресс-конференция Владимира Путина, на которой он отвечал на вопросы россиян и журналистов, проходила в онлайн-формате. Прямая трансляция шла на протяжении почти 5 часов.

Отметим, что недавно президент Владимир Путин сделал несколько поручений относительно Новосибирской области.

Так, глава государства назначил председателем Новосибирского областного суда Людмилу Симанчеву. Пост был свободным с 2018 года, когда истёк шестилетний срок полномочий бывшей главы Риммы Шатовкиной.

Помимо этого, президент Путин присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику ГУ МВД Новосибирской области Кулькову. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.