В Кремле рассказали о формате пресс-конференции Путина

Фото kremlin.ru
Владимир Путин готовится провести ежегодную пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы россиян и журналистов.
Президент России Владимир Путин готовится провести пресс-конференцию. На данный момент неизвестно, когда она состоится. Однако пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сообщил, что конференция пройдёт в очном формате.
«Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате, о сроках мы вас проинформируем», – сообщил Дмитрий Песков при ответе на вопрос журналистов о формате пресс-конференции.
В прошлом году пресс-конференция Владимира Путина, на которой он отвечал на вопросы россиян и журналистов, проходила в онлайн-формате. Прямая трансляция шла на протяжении почти 5 часов.
Отметим, что недавно президент Владимир Путин сделал несколько поручений относительно Новосибирской области.
Так, глава государства назначил председателем Новосибирского областного суда Людмилу Симанчеву. Пост был свободным с 2018 года, когда истёк шестилетний срок полномочий бывшей главы Риммы Шатовкиной.
Помимо этого, президент Путин присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику ГУ МВД Новосибирской области Кулькову. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают