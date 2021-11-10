В Новосибирске год не могут раскрыть похищение 300 миллионов из ячеек «Альфа-Банка»

ФОТО PIXABAY.COM, Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ноябре 2020 года в центре Новосибирска из ячеек в «Альфа-Банке» пропали миллионы рублей. Виновные в совершении этого громкого преступления до сих не найдены.

Прошёл год с момента обнаружения кражи 300 миллионов рублей из ячеек хранения в новосибирском «Альфа-Банке». Виновные всё ещё не найдены, а дело, возбуждённое в отношении заместителя руководителя VIP-отделения банка Алины Третьяковой, закрыто. Один из пострадавших, новосибирский юрист Юрий Гольдберг, в разговоре с Сиб.фм рассказал, что «ничего, кроме разочарования, не ощущает», и уверен, что «кто-то покрывает преступников».

Для Гольдберга украденная сумма – очень существенная. По словам мужчины, других накоплений у него нет.

«Как в нашей стране возможно, чтобы в центре города могло такое произойти, и никто не найден, не наказан?! И всё это длится уже год!» – сказал потерпевший.

Кроме Гольдберга, в следственные органы обратились ещё трое пострадавших (есть информация, что были и другие потерпевшие, но они обращаться в полицию не стали. – Прим. ред.). По их мнению, одной из причин произошедшего стала халатность работников банка. Эксперт в банковском деле Василий Ожередов ранее отмечал в разговоре с журналистом Сиб.фм, что подобные исчезновения из ячеек могли произойти в банке только в случае нарушения регламента работы его сотрудниками.

Дело приобрело новый поворот, когда была задержана заместитель руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алина Третьякова. Женщину подозревали в причастности к хищению, однако дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

«По прошествии столького времени ничего, кроме чувств разочарования, я не ощущаю. Я понимаю, что со всех сторон идёт противодействие следствию.

Совершенно очевидно, что кто-то покрывает преступников. Руководство банка понимает, что без сотрудников ничего произойти не могло.

Понимают, что неспроста на двое суток пропадало электричество и не работало видеонаблюдение. Подобные преступления невозможно не раскрыть. Это надо либо не хотеть, либо этому должны очень сильно мешать. Ни на один вопрос так и не были получены ответы», – говорит юрист.

Юрист с 20-летним стажем Гольдберг вместе с коллегами провёл собственное расследование. Потерпевшие обращались в Генпрокуратуру, но, по данным Юрия Гольдберга, дело по краже из ячеек приостановлено из-за истечения сроков давности.

«Раньше я всегда был патриотично настроен. Но теперь понимаю, что людей толкает хранить деньги где угодно, только не в России. Такой я сделал тяжёлый вывод», – заключил Гольдберг.

Напомним, 30 июля в Новосибирске на улице Советской закрылось VIP-отделение «Альфа-Банка», из которого были похищены сотни миллионов рублей. В пресс-службе «Альфа-Банка» информацию о закрытии объяснили переездом в офис по адресу Кирова, 46/1 и работой в phygital-формате.

Редакция Сиб.фм обратилась с запросом в МВД о ходе расследования кражи, также сделан запрос в Генпрокуратуру РФ.