Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевания в школе №175

Фото В Новосибирске первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевания в школе №175
Фото В Новосибирске первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевания в школе №175

Фото pixabay.com

В Новосибирске ряд органов начал проверку школу №175, в которой первоклассники якобы получили ожоги глаз из-за кварцевого аппарата.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что уборщица в кабинет первоклассников кварцевый аппарат. Женщина включила его с соблюдением всех санитарных требований. Однако родители рассказали, что в результате их дети получили ожоги глаз.

К расследованию дела подключились сразу несколько органов. Об инциденте сообщила уполномоченная по права ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

«К нам обратился родитель по поводу того, что в одном из первых классов была включена кварцевая лампа в период, когда шел учебный процесс. Я сегодня связалась с директором школы, действительно есть заявление. Сегодня есть приказ по школе, проводится служебная проверка», – рассказала Болтенко.

Аналогичную информацию сообщили в пресс-службе областной больницы. В медучреждении рассказали, что к ним в «экстренном порядке» поступили два ребёнка. Их осмотрел детский офтальмолог и назначил глазные капли.

Доследственную проверку по ст. 238 УК РФ инцидента начали в Следственном комитете. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Аналогичную проверку начала прокуратура Новосибирска. Они проверят образовательную организацию на соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также соблюдение законодательства об образовании.

Напомним, ранее в Новосибирске ученик гимназии №7 проткнул однокласснице глаз линейкой. Девочке потребовалась операция по восстановлению роговицы. В следственном комитете также начата проверка по данному инциденту.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15857
Онколог назвал главную причину любого рака
13563
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
12623
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11793
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8938
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8812
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7473
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели