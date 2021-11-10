В Новосибирске первоклассники получили ожоги глаз из-за кварцевания в школе №175

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В Новосибирске ряд органов начал проверку школу №175, в которой первоклассники якобы получили ожоги глаз из-за кварцевого аппарата.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что уборщица в кабинет первоклассников кварцевый аппарат. Женщина включила его с соблюдением всех санитарных требований. Однако родители рассказали, что в результате их дети получили ожоги глаз.

К расследованию дела подключились сразу несколько органов. Об инциденте сообщила уполномоченная по права ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

«К нам обратился родитель по поводу того, что в одном из первых классов была включена кварцевая лампа в период, когда шел учебный процесс. Я сегодня связалась с директором школы, действительно есть заявление. Сегодня есть приказ по школе, проводится служебная проверка», – рассказала Болтенко.

Аналогичную информацию сообщили в пресс-службе областной больницы. В медучреждении рассказали, что к ним в «экстренном порядке» поступили два ребёнка. Их осмотрел детский офтальмолог и назначил глазные капли.

Доследственную проверку по ст. 238 УК РФ инцидента начали в Следственном комитете. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Аналогичную проверку начала прокуратура Новосибирска. Они проверят образовательную организацию на соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также соблюдение законодательства об образовании.

Напомним, ранее в Новосибирске ученик гимназии №7 проткнул однокласснице глаз линейкой. Девочке потребовалась операция по восстановлению роговицы. В следственном комитете также начата проверка по данному инциденту.