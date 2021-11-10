В Новосибирске воспитателя детсада и школьную учительницу судят по делу об убийстве таксиста

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30-летнего Евгения Вакалова и 21-летнюю Викторию Иванову обвиняют в жестокой расправе над таксистом в Новосибирской области.

Воспитатель детсада и школьная учительница оказались на скамье подсудимых по обвинению в убийстве 68-летнего таксиста под Новосибирском.

Трагедия произошла 12 сентября 2020 года. По версии следствия, Вакалов и Иванова заранее спланировали нападение на таксиста. Они встретили на привокзальной площади города Барабинска автомобилиста, которому предложили отвезти их в город Чулым (185 км) за 5 тысяч рублей. Водитель согласился. Пара села на заднее сидение. Около 2 часов ночи на безлюдной трассе Вакалов попросил автомобилиста притормозить, а сам в этот момент достал удавку и накинул на шею жертвы.

Пенсионер начал сопротивляться, тогда мужчина передал удавку своей подельнице, а сам пересел на переднее сидение и начал бить жертву электрошокером. Водитель скончался. Его тело злоумышленники обвязали скотчем и утопили в озере Иткуль. Автомобиль был сожжён. Добычей предполагаемых преступников стали 5 200 рублей, а также травматический пистолет, который пенсионер возил с собой для самообороны, но в критический момент не успел достать.

В Областном суде состоялось первое заседание по делу Ивановой и Вакалова. Мужчина вину признал, а девушка заявила, что к убийству не имеет отношения, сообщили Сиб.фм в отделе гособвинителей Прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили компанию молодых людей, до полусмерти забивших водителя такси за отказ покататься по ночному городу.