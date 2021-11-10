В Новосибирской области 1 % пользователей перешли на новый iPhone 13

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Всего 1 % пользователей iPhone в Новосибирской области перешли на смартфоны iPhone 13. В целом по стране на флагманский продукт перешли чуть более 1,2 % поклонников Apple.

За первый месяц продаж нового iPhone в России на 13-ю модель в разных модификациях перешли 1,2 % пользователей «яблочных» смартфонов. Об этом сообщили аналитики рекламного программатика Platforma («Платформа больших данных»). По их оценке, наибольшей популярностью пользуются модели 11-й серии – их используют 21 % от общего количества обладателей айфонов.

Несмотря на то что продажи iPhone 13 стартовали в России 24 сентября, на новые iPhone 13 перешли 1,2 % пользователей.

«В Москве и Подмосковье, где сосредоточена практически треть всех новых iPhone, доля тех, кто обновил свой смартфон до последней модели, ожидаемо выше – 1,8 процента от общего количества владельцев смартфонов Apple в столичном регионе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области немного ниже, чем в Московской агломерации, но также выше, чем в среднем по стране – 1,4 процента. Среднероссийскому уровню соответствует показатель в Краснодарском крае – 1,2 процента. На Урале и в Сибири доля владельцев последних iPhone ниже среднего – 0,96 процента в Свердловской области и 1 процент в Новосибирской», – говорится в исследовании.

Специалисты Platforma назвали также самые популярные модели айфонов среди россиян. На первом месте iPhone 11 – его используют 21 % «яблочников». На втором месте – iPhone 7 (включая SE) – 17,8 %. На третьей строчке – iPhone 6. Им пользуются 15,4 % поклонников «яблочных» смартфонов.

Напомним, ранее продавец смартфонов заявил о низком спросе на iPhone 13 в Новосибирске.