Житель Новосибирска заступился за мать и стал убийцей

Фото pixabay.com
Новосибирец убил 61-летнего мужчину, который хотел ударить его мать. Тело не могли обнаружить больше двух лет.
45-летний житель Новосибирска стал убийцей, защитив свою мать. Всё произошло в квартире в Советском районе, когда он вступился за женщину, у которой возник конфликт с 61-летним мужчиной. Тот хотел ударить её, но сын не позволил и нанёс обидчику несовместимые с жизнью травмы.
Затем вместе с младшим братом и знакомым сибиряк вывез труп в лес и сбросил в овраг. Это было в августе 2019 года, однако найти тело смогли всего два дня назад — 8 ноября 2021-го. Оно направлено на судмедэкспертизу.
Самого убийцы уже нет в живых, он умер в начале года. Его мать, брат и знакомый дали признательные показания, ведётся следствие.
Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом убийстве в Новосибирске во время бытового конфликта. 65-летний пенсионер смертельно ранил собутыльника у себя дома в Дзержинском районе, потому что тот не хотел уходить.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают