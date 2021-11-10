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Житель Новосибирска заступился за мать и стал убийцей

Фото Житель Новосибирска заступился за мать и стал убийцей
Фото Житель Новосибирска заступился за мать и стал убийцей

Фото pixabay.com

Новосибирец убил 61-летнего мужчину, который хотел ударить его мать. Тело не могли обнаружить больше двух лет.

45-летний житель Новосибирска стал убийцей, защитив свою мать. Всё произошло в квартире в Советском районе, когда он вступился за женщину, у которой возник конфликт с 61-летним мужчиной. Тот хотел ударить её, но сын не позволил и нанёс обидчику несовместимые с жизнью травмы.

Затем вместе с младшим братом и знакомым сибиряк вывез труп в лес и сбросил в овраг. Это было в августе 2019 года, однако найти тело смогли всего два дня назад — 8 ноября 2021-го. Оно направлено на судмедэкспертизу.

Самого убийцы уже нет в живых, он умер в начале года. Его мать, брат и знакомый дали признательные показания, ведётся следствие.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом убийстве в Новосибирске во время бытового конфликта. 65-летний пенсионер смертельно ранил собутыльника у себя дома в Дзержинском районе, потому что тот не хотел уходить.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
убийство
Новосибирск
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