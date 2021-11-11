Вакцина не спасла: жуткие истории смертей пациентов, привитых от коронавируса

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Информация о случаях смерти от COVID-19 пациентов, ранее вакцинированных от коронавируса, поступает из регионов России. В Волгограде зафиксированы случаи смерти привитых «ЭпиВакКороной», в Саратовской области Минздрав рассказал о 34 летальных случаях – большинство умерших делали прививку вакциной «Спутник V».

О смерти от COVID-19 экс-начальника одного из отделов полиции в Волгограде Фёдора Забазнова сообщили СМИ 10 ноября. Бывший полицейский умер в инфекционном госпитале, известно, что он был привит новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона». Ранее завотделением функциональной диагностики ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» Волгоградской области Наталия Стаханова скончалась от коронавируса после вакцинации созданной в Новосибирске «ЭпиВакКороной».

14 октября Минздрав в Саратовской области озвучил печальную статистику: на тот момент 34 человека умерли от COVID-19 после вакцинации. Почти у всех умерших были тяжёлые сопутствующие заболевания.

«У нас зарегистрировано 34 летальных случая среди привитых пациентов от новой коронавирусной инфекции и заболевших после этого COVID-19. В одном случае вакцинация была «КовиВаком», в двух – «ЭпиВакКороной», в остальных – «Спутником V», – сообщил 14 октября замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

«В пяти случаях (это почти 15 процентов) у пациентов было комбинированное основное заболевание – сердечно-сосудистые патология или онкология в сочетании с COVID-19. В 33 случаях у пациентов имелась сопутствующая патология. Это или заболевание сердечно-сосудистой системы, эндокринной, бронхо-лёгочные патологии, или заболевание почек», – цитирует чиновника saratov24.ru.

Ранее портал om1.ru рассказывал о десятке случаев смерти пациентов, привитых «ЭпиВакКороной».

«В апреле-мае этого года я привила своих родителей-инвалидов «ЭпиВакКороной». Сестра (тоже привитая) принесла в дом COVID-19. Мама заболела 28 июля, 29 мы её госпитализировали в подмосковный госпиталь с поражением лёгких 10 процентов. 7 августа мамы не стало. В справке о смерти причина – сердечно-лёгочная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, а выдали тело в полиэтилене, как умершего от коронавируса. Папа заболел 31 июля, 2 августа мы его госпитализировали в ковидный госпиталь с поражением лёгких 10 и 15 процентов. Отец тоже скончался.

Что же это за защита такая, если с первыми же симптомами колоссальная скорость поражения лёгких?!»

– цитирует сайт россиянку Ирину.

Учёные из Национального института здравоохранения Италии (ISS) подсчитали, что после вакцинации умереть от COVID-19 могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний.

Учёные изучили статистику: с 1 февраля по 5 октября 2021 года от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 38 тысяч человек, из которых 33,6 тысячи не были привиты. Срeдний возраст вакцинированных умерших составил 85 лeт. Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увеличивали риск летального исхода.

Ранее Сиб.фм публиковал статистику: после какой вакцины россияне чаще заболевали COVID-19.