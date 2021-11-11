Часть жителей Новосибирской области получают пенсию в размере 100 тысяч рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Большинство жителей Новосибирской области получают пенсию в размере 16000 рублей.

В новосибирском отделении пенсионного фонда рассказали про размеры пенсий жителей Новосибирской области. Выяснилось, что самые высокие пенсии получают бывшие летчики-испытатели, сообщили в ПФР.

«Минимальный размер страховой пенсии – 10 378 рублей. Это сумма одного прожиточного минимума в регионе, ниже пенсия быть не может», – заявили в ПФР.

В ведомстве сообщили, что сейчас в Новосибирской области проживает 810 тысяч пенсионеров. Средняя пенсия по старости составляет немногим более 16 000 рублей. неработающие пенсионеры получают по 17 107 рублей.

Самую большую пенсию получают бывшие летчики-испытатели. Им платят около 100 000 рублей ежемесячно, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Ранее Сиб.фм писал, что в следующем году части пенсионеров выплатят по 25 000 рублей.