Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Часть жителей Новосибирской области получают пенсию в размере 100 тысяч рублей

Фото Часть жителей Новосибирской области получают пенсию в размере 100 тысяч рублей
Фото Часть жителей Новосибирской области получают пенсию в размере 100 тысяч рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Большинство жителей Новосибирской области получают пенсию в размере 16000 рублей.

В новосибирском отделении пенсионного фонда рассказали про размеры пенсий жителей Новосибирской области. Выяснилось, что самые высокие пенсии получают бывшие летчики-испытатели, сообщили в ПФР.

«Минимальный размер страховой пенсии – 10 378 рублей. Это сумма одного прожиточного минимума в регионе, ниже пенсия быть не может», – заявили в ПФР.

В ведомстве сообщили, что сейчас в Новосибирской области проживает 810 тысяч пенсионеров. Средняя пенсия по старости составляет немногим более 16 000 рублей. неработающие пенсионеры получают по 17 107 рублей.

Самую большую пенсию получают бывшие летчики-испытатели. Им платят около 100 000 рублей ежемесячно, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Ранее Сиб.фм писал, что в следующем году части пенсионеров выплатят по 25 000 рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26549
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
21155
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13324
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9486
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
9167
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
8952
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7751
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели