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Мегараспродажа «11.11»: во сколько начнётся и где будут самые большие скидки

Фото Мегараспродажа «11.11»: во сколько начнётся и где будут самые большие скидки
Фото Мегараспродажа «11.11»: во сколько начнётся и где будут самые большие скидки

Фото pixabay.com

Распродажа «11.11» придумана создателями «Алиэкспресс» и превратилась во Всемирный день шопинга в интернете. Начало распродажи – 11 ноября 2021 года, окончание – 13 ноября 2021 года. Список магазинов – главных участников распродажи – в обзоре Сиб.фм. Следующей мегараспродажей станет «чёрная пятница» 25 ноября.

Грандиозную шопинг-акцию в интернете придумал крупнейший онлайн-продавец Alibaba, которому принадлежит интернет-магазин «Алиэкспресс». Китайский ретейлер воспользовался национальным праздником День холостяка в 2013 году. Магазины-участники со всего мира подхватили акцию, превратив 11 ноября во Всемирный день шопинга.

В 2021 году начало распродажи – 11 ноября, окончание – 13 ноября.

Главные магазины-участники распродажи 11.11.2021: «Алиэкспресс», Huawei, Xiaomi, Honor, iHerb.

О мегараспродаже с 11 по 13 ноября объявил крупный российский ретейлер «Озон».

Список магазинов, участвующих в распродаже «11.11»:

«Эльдорадо», «Летуаль», «Связной», МТС, Redmond, «Технопарк», «Техпорт», «Холодильник.ру», «Плеер.ру», «Максидом», «Домовой», Grohe, «Яндекс.Маркет», Gulliver, Reima, Mothercare, Lacoste, «Буквоед» и другие, сообщает сайт hullabaloo.ru.

Ограничение акции по времени дополнительно мотивирует покупателей оформить заказ, пока скидки не закончились. Часть магазинов, готовясь ко Всемирному дню шопинга, начинает выкладывать промокоды и купоны заранее – с 28 октября.

Фото Мегараспродажа «11.11»: во сколько начнётся и где будут самые большие скидки 2

Скептики говорят о том, что день скидок на AliExpress является обманом. По их мнению, продавцы сначала повышают цены в течение октября, а затем красиво их снижают.

Однако программы мониторинга вычисляют нечестных продавцов. А покупатели могут пожаловаться в поддержку AliExpress. В этом случае магазин ждут санкции. И не каждый продавец будет так рисковать.

Напомним, как 11 ноября 2021 года не попасть в лапы мошенников, ранее рассказывал Сиб.фм. А модель из Новосибирска поделилась лайфхаками для шопоголиков о распродажах в «чёрную пятницу».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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