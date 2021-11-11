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Новосибирская хоккейная молодёжка «Сибирские Снайперы» проиграла на матче в Новокузнецке

Фото Новосибирская хоккейная молодёжка «Сибирские Снайперы» проиграла на матче в Новокузнецке
Фото Новосибирская хоккейная молодёжка «Сибирские Снайперы» проиграла на матче в Новокузнецке

Фото со страницы ХК «Сибирские Снайперы» в социальных сетях

10 ноября новосибирская молодёжная команда «Сибирские Снайперы» понесла обидное поражение «Кузнецким Медведям».

В среду, 10 ноября, новосибирская хоккейная молодёжка «Сибирские Снайперы» провела игру в Новокузнецке с «Кузнецкими Медведями». Матч закончился неожиданным поражением новосибирской команды со счётом 4:2.

Первый период начался для «Снайперов» удачно – на 1-й же минуте нападающий Сергей Одиноков забросил шайбу в ворота хозяев. Во втором периоде игрок Иван Климович забил второй гол «Медведям». Однако затем удача отвернулась от новосибирской команды.

«Кузнецкие Медведи» уже во втором периоде сократили разрыв в счёте, забив два гола. В последние 20 минут игрового времени новокузнецкая команда смогла забросить ещё две шайбы, хотя «Снайперы» пытались перевести матч в овертайм.

Несмотря на удачное начало, «Сибирские Снайперы» понесли обидное поражение. Однако уже сегодня, 11 ноября, у новосибирской команды будет возможность взять реванш – у них пройдёт второй матч с «Кузнецкими Медведями» в 17:00.

Напомним, что прошлый матч «Сибирских Снайперов» с «Кузнецкими Медведями» проходил в сентябре 2021 года, тогда новосибирская команда смогла выйти из игры победителем со счётом 3:4.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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