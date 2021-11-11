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общество

Оперштаб подтвердил разработку инициативы обязательных QR-кодов

Фото Оперштаб подтвердил разработку инициативы обязательных QR-кодов
Фото Оперштаб подтвердил разработку инициативы обязательных QR-кодов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Оперативный штаб подтвердил разработку требований к введению обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.

Оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 подтвердил: в настоящее время идёт разработка инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.

Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителей оперативного штаба.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты», —

рассказали они.

Об этом же сообщало агентство РБК, ссылаясь на источник в правительстве. По данным журналистов, такая мера будет действовать до июня 2022 года.

О внесении таких законопроектов в Государственную думу сообщат дополнительно.

Как заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, в верхнюю палату Федерального собрания эти документы на данный момент не поступали.

Как ранее писал Сиб.фм, в ночных клубах Новосибирска готовы как к введению пропускной системы через QR-коды, так и к потенциальным конфликтам с гостями по этой причине.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключает введение системы QR-кодов в общественном транспорте города и региона.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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