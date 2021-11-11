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общество

ПФР выплатит россиянам по 10000 рублей 11 ноября 2021 года

Фото ПФР выплатит россиянам по 10000 рублей 11 ноября 2021 года
Фото ПФР выплатит россиянам по 10000 рублей 11 ноября 2021 года

Pixabay.com

Деньги придут гражданам на банковские карты 11 ноября 2021 года.

Выплаты от ПФР начнут поступать россиянам 11 ноября 2021 года на банковские карты, сообщили в ведомстве.

Эксперты Пенсионного фонда России рассказали, кто получит выплаты в размере 10 000 рублей 11 ноября 2021 года. Деньги придут гражданам, которые подали соответствующее заявление.

Такие выплаты придут семьям, в которых второй ребенок родился не ранее 1 января 2018 года. Для того, чтобы ежемесячно получать 10 000 рублей, доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов на каждого человека.

Выплаты назначают со дня рождения ребенка, если подать заявление в ПФР в первые полгода после даты родов. Так, если ребенок родился 11 числа любого месяца, выплаты придут родителям уже 11 ноября. Кроме того, в это же время деньги поступят семьям, которые подали заявление позже установленного срока, но именно 11 числа, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат по 4600 рублей 11 ноября от Сбербанка.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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