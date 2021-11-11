Подарок или испытание: синоптики рассказали об аномальной зиме 2021–2022 года

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Среднесуточная температура в январе 2022 года прогнозируется выше нормы, но всё равно январь окажется холоднее, чем декабрь 2021 года. Росгидрометцентр составил прогноз на отопительный сезон предстоящей зимы, схожие данные публикуют и популярные погодные сервисы.

Предварительный прогноз погоды в Сибири на зиму 2021–2022 года представлен в докладе Росгидрометцентра «Вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период (октябрь – март) 2021/2022 гг.».

В декабре 2021 года, по данным Росгидрометцентра, температура ожидается существенно ниже нормы не только в Новосибирской области, но и по всей Западной Сибири: в городах Омск, Кемерово, Томск и т.д. Среднее значение температур в Новосибирске: -15,5 градуса.



Сервис «Яндекс.Погода» даёт близкий прогноз. Средняя температура днём обещана около -14...-17 градусов. По ночам термометры будут опускаться до -20 градусов.

Январь-2022 будет ещё холоднее. Средняя температура -18,3 градуса. Тем не менее ожидаемая температура выше климатической нормы, по данным Росгидрометцентра.

«Яндекс.Погода» обещает морозы в третьей декаде января. Средняя дневная температура составит -17...-19 градусов. Ночью термометры будут показывать -17...-20 градусов.

В феврале-2022 средняя температура составит -17,5 градуса. И это снова ниже климатической нормы.

«Яндекс.Погода» обещает днём около -13...-16 градусов. Ночью термометры будут показывать -18 градусов.

Оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период за последние 20 лет колебалась в пределах 58-81 %, предупреждает Гидрометцентр России. Некоторые погодные сервисы предупреждают, что информация на две недели вперёд является прогнозом погоды, а более долгосрочные предсказания – обобщение статистических данных за прошлые годы.

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