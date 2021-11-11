У мамы двойняшек из Новосибирска из-за коронавируса во время родов оторвался тромб

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Во время родов у женщины оторвался тромб и она впала в кому.
Жительница Новосибирска заболела COVID-19 на позднем сроке беременности. Из-за болезни во время родов у нее оторвался тромб и женщина впала в кому, сообщали медиа.
Болезнь началась у Татьяны с субфебрильной температуры, а закончилась комой. Во время схваток женщина поступила в роддом ЦКБ Академгородка с температурой и насморком. В это же день у нее диагностировали COVID-19. Врачи положили пациентку в бокс и остановили схватки. Рожать ей разрешили через три дня. Татьяна родила 2 мальчиков, но во время родов у нее оторвался тромб в матке.
Женщину перевели в областную больницу, спасать пациентку приехали врачи со всего города. Главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области Алла Дробинская попала в аварию из-за сильного гололеда, когда ехала к пациентке ночью, рассказала женщина порталу НГС. Три дня Татьяна провела в коме, но выжила.
Мама старшего сына и двойняшек, чье появление на свет едва не стоило ей жизни, поблагодарила врачей за свое спасение. Женщина уверена, если бы не Елена Серебренникова, Евгения Васильева, Людмила Попова, Ирэны Цыцорина и все медицинские работники ЦКБ и областной больницы, чуда бы не произошло.
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