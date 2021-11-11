В Новосибирске более 150 домов остались без тепла из-за аварии

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160 зданий в Новосибирске отключили от тепла из-за аварии трубопровода.

Из-за дефекта на магистральном трубопроводе без теплоснабжения остались 151 дом, 7 детских образовательных учреждений и 2 медицинских здания Новосибирска. Авария произошла на пересечении улиц Мира и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания в своём Telegram-канале.

11 ноября СГК начали заменять 9 метров трубопровода, диаметр которого — 800 мм.

В зону отключения попали 160 зданий. Также параметры теплоснабжения были понижены на Северо-Чемском и Затулинском жилмассивах, а также на Бугринской роще.

Восстановить теплоснабжение пообещали утром 12 ноября.

«Сожалеем, что жители в очередной раз испытывают дискомфорт, стараемся завершить работы как можно быстрее!», —

написала СГК в своём Telegram-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, недавно мэрия предупредила новосибирцев о возможном сходе снега с крыш. Его причиной назвали потепление, которое прогнозировали 8-10 ноября.

Напомним, более 600 повреждений на теплосетях Новосибирска выявили ещё в конце октября. По словам представителя СГК, все они были устранены, но 400 км теплосетей всё ещё требуют ремонта.