В Новосибирске минздрав тайно проверяет поликлиники на доступность вакцинации

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Региональный минздрав проверяет возможность записаться на вакцинацию в поликлиниках Новосибирска.

Минздрав региона направляет в медучреждения «тайных пациентов», чтобы контролировать свободные слоты на вакцинацию от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге 11 ноября.

По словам министра, на текущий момент запаса вакцин в области достаточно, чтобы закрыть существующую потребность.

Также Константин Хальзов отметил увеличившийся спрос на вакцинацию в последние недели. Например, только за 10 ноября более 17 тысяч человек поставили прививку обоими компонентами.

«Мы отслеживаем наличие свободных слотов и кабинетов вакцинации. Там, где видим, что количество обращений растет, открываем дополнительные точки вакцинации. Мой заместитель как «тайный пациент» вчера и сегодня объезжает медицинские учреждения, чтобы оценить возможность записаться на вакцинацию через регистратуру, а также портал Госуслуг», —

уточнил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По его словам, 11 ноября проверили самые большие по количеству прикреплённого населения поликлиники № 27 и № 16.

По информации правительства Новосибирской области, на 11 ноября в регионе более 210 тысяч доз первого компонента, и поставки не прекращаются.

«Это достаточный запас, мы обеспечиваем все лечебные заведения первичного звена для вакцинации», —

резюмировал Константин Хальзов.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирцы, переносящие заболевание коронавирусом в лёгкой форме, делают это дома. О том, какие препараты им предоставляют и по каким симптомам сейчас можно распознать инфекцию — в этом материале.

Напомним, поставить прививку от COVID-19 в Новосибирской области можно и без предварительной записи. О том, в каких пунктах вакцинации это возможно, мы писали здесь.