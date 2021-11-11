В Новосибирске на 52 % выросли цены на огурцы и помидоры в октябре 2021 года

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В Новосибирской области с сентября по октябрь на 2,4 % выросли цены на продовольственные продукты.

В Новосибирске, по сравнению с сентябрём 2021 года, в октябре на 2,4 % выросли цены на отдельные категории продуктов. По данным Новосибирскстата, сильнее всего подорожали овощи, фрукты, крупы, рыба и яйца.

Ощутимее всего поднялись цены на огурцы – теперь они стоят на 52,8 % больше, а также на помидоры – цены выросли на 52,3 %. Кроме того, на 28,5 % стал дороже картофель, на 13,7 % подорожали апельсины, на 11 % – морковь, на 9,4 % – свёкла и на 8,7 % – капуста. Эксперты объясняют это тем, что сейчас не сезон для этих продуктов.

Стали дороже стоить и крупы. Так, гречка стала дороже на 7,4 %, шлифованный рис – на 6,7 %, пшено – на 5,2 %, фасоль и горох – на 4 %. Также поднялись цены на кальмары (на 8,4 %), чёрный пакетированный чай (7,9 %), красную рыбу (6,5 %) и яйца (5,7 %).

Заметен небольшой рост цены на непродовольственные товары, однако эксперты отмечают, что рост составил около 1 %. Заметно поднялась стоимость аспирина – на 60 %, гели для душа стали дороже на 14,7 %, утеплённые куртки для школьников – на 7,9 %, шарфы – 6,8 %.

При этом есть товары, цены на которые немного понизились. Так, стало дешевле стоить какао – на 7,7 %, томатные консервы – на 2,5 %, а также варёно-копчёная и полукопчёная колбаса – на 2,2 %.

По мнению экспертов, цены в магазинах напрямую зависят от урожайности в сезон, цен на мировом рынке, а также от баланса спроса и предложения со стороны самих поставщиков.

Напомним, ранее Новосибирскстат зафиксировал резкий рост цен на яйца и огурцы (на 1,4 % и 12,4 %). По сравнению с октябрём рост цен был не таким заметным, а часть продуктов, наоборот, заметно подешевела.