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Можно ли делать прививку с высокими антителами: переболевшим COVID-19 объяснили схему получения QR-кода

Фото Можно ли делать прививку с высокими антителами: переболевшим COVID-19 объяснили схему получения QR-кода
Фото Можно ли делать прививку с высокими антителами: переболевшим COVID-19 объяснили схему получения QR-кода

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги», если диагноз COVID-19 подтверждён в медучреждении. Прививку от коронавируса Минздрав рекомендует делать через полгода после заболевания, независимо от уровня антител. Что означают цифры показателей антител, рассказал известный новосибирский вирусолог.

Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании появляется в личном кабинете на «Госуслугах» – если диагноз COVID-19 подтверждён документально. «Подтверждён документально» означает, что информация от медучреждения, где пациент лечился, передана в систему «Госуслуг».

Фото Можно ли делать прививку с высокими антителами: переболевшим COVID-19 объяснили схему получения QR-кода 2

«Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесённом COVID-19. Справка о наличии антител к COVID-19 не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код», – предупреждает портал «Госуслуги».

«Если не обращались в медицинскую организацию и вам не поставили диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), то не сможете получить QR-код».

Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первой прививки или после перенесённого ковида и не рекомендует делать анализ антител перед вакцинацией.

«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф.

Фото Можно ли делать прививку с высокими антителами: переболевшим COVID-19 объяснили схему получения QR-кода 3

«Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать, возможно, даже проверят антитела. А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител», – рассказал в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.

В тестах разных производителей существенно различаются цифры показателей защитного уровня антител. Ориентироваться необходимо на универсальные единицы шкалы, признанной ВОЗ для измерения количественного уровня антител, – BAU/ml.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов пояснил в видеолекции, какую защиту обеспечивают разные уровни BAU/ml.

Фото Можно ли делать прививку с высокими антителами: переболевшим COVID-19 объяснили схему получения QR-кода 4

Если уровень BAU/ml выше 140 – более 95 %, то иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы заболевания. При BAU/ml от 140 до 1 700 вероятность защиты при заражении первоначальным «уханьским» штаммом – 89 %. BAU/ml выше 2 200 свидетельствует о защите и от заражения мутировавшим и особенно опасным штаммом коронавируса «дельта». Если же уровень BAU/ml ниже 140 единиц, необходимо пройти ревакцинацию.

Напомним, Сиб.фм рассказывал, какой уровень антител ранее считали защитным другие специалисты и какой штраф грозит за использование чужого QR-кода.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

коронавирус
ограничения
антитела
вакцинация
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