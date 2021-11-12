Непривитых учителей отстранили от работы в школе под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В школе под Новосибирском порядка 10 педагогов отказываются прививаться из-за страха умереть от вакцины.

В городе Бердске Новосибирской области учителей отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться. Решение принял мэр Бердска, сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идёт о детской художественной школе «Весна», в которой директор и часть учителей отказываются прививаться от коронавируса. Известно, что педагоги аргументируют своё решение тем, что боятся умереть от вакцинации.

Мэр Бердска сделал заявление об отстранении преподавателей на еженедельном заседании штаба по противодействию коронавирусу. На совещании обсуждались новые антиковидные меры, в частности, обязательная вакцинация для представителей отдельных профессий.

«Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасное пребывание жителям Бердска на территории города, отказавшиеся от прохождения вакцинации будут отстранены от рабочей деятельности без выплат заработных плат до завершения пандемии или до момента проставления прививок», – сообщается на сайте администрации города.

Кроме того, мэр поручил разработать новый план работы учреждений с учётом отстранения непривитых сотрудников.

Напомним, что в Новосибирской области недавно расширили список профессий, представители которых должны пройти вакцинацию. Так, обязательную прививку от коронавируса должны сделать курьеры и сотрудники гостиниц.

Ранее Сиб.фм писал о том, что курьеры «Яндекс.Еды» в Новосибирске готовятся к увольнениям из-за обязательной вакцинации.