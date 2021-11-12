В Новосибирске курьеры «Яндекс.Еды» готовятся к увольнениям из-за обязательной вакцинации

Фото Густаво Зырянова, из Instagram @__yandex.eda_

Власти Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для курьеров. Некоторые из них после этого заявили, что готовы уволиться.

В Новосибирской области 10 ноября расширили перечень профессий, представители которых обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Одними из тех, кто вошёл в список, стали курьеры. Согласно документу, первый компонент они должны получить до 17 декабря 2021 года.

Сиб.фм поговорил с доставщиком «Яндекс.Еды» и узнал, все ли готовы следовать новым требованиям и настаивает ли на их выполнении работодатель.

«Я привился давно. Некоторые да, не хотят прививаться, поэтому говорят, что будут увольняться. Но без прививки ведь не только невозможно работать, но и сходить куда-то ещё, к сожалению», — сказал он.

В «Яндекс.Еде» с вакцинацией пока не давят, но как будет в дальнейшем, — неизвестно. Шквала заказов после введения в общепите QR-кодов 12 ноября курьеры на себе не ощутили, во всяком случае днём. Не исключено, что заявки обрушатся вечером, поскольку эту пятницу многим придётся провести дома.

Сиб.фм ранее писал, что в соответствии с новым постановлением Роспотребнадзора курьеры и сотрудники гостиниц, хостелов и общежитий в Новосибирской области должны полностью пройти вакцинацию от коронавируса до 17 января 2022 года. Если требование не будет исполнено, работодателю грозит штраф.

Принудительно прививаться в Новосибирске не готовы не только курьеры, но и представители других профессий.

Напомним, ранее об этом заявляли продавец-консультант и дальнобойщик. Оба сибиряка готовы уволиться, чтобы избежать процедуры.