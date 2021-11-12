Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске курьеры «Яндекс.Еды» готовятся к увольнениям из-за обязательной вакцинации

Фото В Новосибирске курьеры «Яндекс.Еды» готовятся к увольнениям из-за обязательной вакцинации
Фото В Новосибирске курьеры «Яндекс.Еды» готовятся к увольнениям из-за обязательной вакцинации

Фото Густаво Зырянова, из Instagram @__yandex.eda_

Власти Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для курьеров. Некоторые из них после этого заявили, что готовы уволиться.

В Новосибирской области 10 ноября расширили перечень профессий, представители которых обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Одними из тех, кто вошёл в список, стали курьеры. Согласно документу, первый компонент они должны получить до 17 декабря 2021 года.

Сиб.фм поговорил с доставщиком «Яндекс.Еды» и узнал, все ли готовы следовать новым требованиям и настаивает ли на их выполнении работодатель.

«Я привился давно. Некоторые да, не хотят прививаться, поэтому говорят, что будут увольняться. Но без прививки ведь не только невозможно работать, но и сходить куда-то ещё, к сожалению», — сказал он.

Фото В Новосибирске курьеры «Яндекс.Еды» готовятся к увольнениям из-за обязательной вакцинации 2

В «Яндекс.Еде» с вакцинацией пока не давят, но как будет в дальнейшем, — неизвестно. Шквала заказов после введения в общепите QR-кодов 12 ноября курьеры на себе не ощутили, во всяком случае днём. Не исключено, что заявки обрушатся вечером, поскольку эту пятницу многим придётся провести дома.

Сиб.фм ранее писал, что в соответствии с новым постановлением Роспотребнадзора курьеры и сотрудники гостиниц, хостелов и общежитий в Новосибирской области должны полностью пройти вакцинацию от коронавируса до 17 января 2022 года. Если требование не будет исполнено, работодателю грозит штраф.

Принудительно прививаться в Новосибирске не готовы не только курьеры, но и представители других профессий.

Напомним, ранее об этом заявляли продавец-консультант и дальнобойщик. Оба сибиряка готовы уволиться, чтобы избежать процедуры.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирск
коронавирус
доставка еды
вакцинация
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37590
Россияне получат по 10000 рублей от ПФР 11 ноября 2021 года
26875
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
13774
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
10387
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
9517
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7939
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге
7590
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19