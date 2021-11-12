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Объявлена дата третьего розыгрыша 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19 в ноябре

Фото Объявлена дата третьего розыгрыша 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19 в ноябре
Фото Объявлена дата третьего розыгрыша 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19 в ноябре

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стала известна дата третьего розыгрыша 100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса — он пройдёт во второй половине ноября.

Стало известно, в каких числах ноября разыграют 100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такая же сумма уже разыгрывалась в сентябре и октябре между всеми, кто сделал прививку от COVID-19. Номера тех сертификатов, чьи обладатели становятся победителями и получают денежный приз, раз в месяц публикуют на сайте бонусзаздоровье.рф. Дополнительно каждому, кто выиграл, приходит push-уведомление, также информация отображается в личном кабинете на «Госуслугах».

Дату третьего розыгрыша 100 тысяч рублей за вакцинацию объявили непосредственно в ноябре. Обычно результаты объявлялись 14 числа, но в этом месяце произошли корректировки. Результаты со списком выигрышных номеров станут известны 16 ноября 2021 года.

До конца 2021 года пройдёт ещё два розыгрыша: в ноябре и декабре. Постановление об этом было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 30 октября.

Напомним, участниками автоматически становятся все россияне, поставившие вакцину от COVID-19 до даты розыгрыша. Как указано на сайте Правительства РФ, для получения денежного приза понадобится банковская карта «Мир».

О том, где можно сделать прививку от коронавируса в Новосибирске, мы рассказывали здесь.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
деньги
вакцина
коронавирус
розыгрыш
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вакцинация
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