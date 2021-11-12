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общество

Жителям Новосибирска в соцсетях предлагают купить сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фото Жителям Новосибирска в соцсетях предлагают купить сертификаты о вакцинации от COVID-19
Фото Жителям Новосибирска в соцсетях предлагают купить сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фото pixabay.com

Новосибирскому блогеру Михаилу Докукину в Instagram предложили купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Продавцы отметили, что вскоре QR-коды могут ввести даже в общественном транспорте и пообещали оформить документ строго конфиденциально и быстро.

Блогер из Новосибирска Михаил Докукин на своей странице в Facebook рассказал о любопытном предложении, которое получил от неизвестного пользователя в Instagram. Он опубликовал скриншот сообщения, в котором предлагается приобрести готовый сертификат о вакцинации от COVID-19.

Фото Жителям Новосибирска в соцсетях предлагают купить сертификаты о вакцинации от COVID-19 2

«Какой милый спам сегодня прилетел в Инстаграме. Потом удивляемся, с какого перепуга у нас «вакцинированные» на ИВЛ», — иронично заметил Докукин.

Сиб.фм ранее писал, что приобрести поддельный сертификат можно без проблем. По первому же запросу в любой соцсети появляется множество ссылок с таким предложением. Утверждается, что документ официальный, проходит через «Госуслуги» и всевозможные медицинские реестры.

Напомним, что манипуляция с поддельными QR-кодами о вакцинации от COVID-19 является преступлением, подпадающим под несколько статей УК РФ. Нельзя не только приобретать липовые коды, но и передавать другому человеку личный. За это оба лица могут поплатиться штрафами в размере 5 тысяч рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
соцсети
коронавирус
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