Нехватка вакцины «Спутник Лайт» возникла в Новосибирске

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Жители Новосибирска и региона столкнулись с дефицитом вакцины «Спутник Лайт».

В Новосибирской области отметили недостаточное количество препарата «Спутник Лайт» — единственной однокомпонентной вакцины. Теперь эту вакцину не используют при первичной вакцинации, а предлагают поставить «Спутник V».

Как отметила врач-инфекционист Оксана Станевич, «Спутник Лайт» изначально не подходит тем, кто до этого не вакцинировался «Спутником V» или не переболел коронавирусом. Медики многократно подчёркивают, что «Спутник Лайт» — вакцина для ревакцинации, но не для первичной прививки; это указано и в рекомендации Минздрава. Дополнительно отмечается, что даже если удастся поставить «Спутник Лайт», QR-код о пройденной вакцинации всё равно придёт не сразу, а только через 21 день.

Оксана Станевич пояснила, почему «Спутник Лайт» не рекомендуется использовать для первой прививки. Эта вакцина действительно спасает от летального исхода или тяжёлой формы болезни, но при этом человек может заболеть в кратчайшие сроки после прививки.

Также врач отметила, что в настоящее время «Спутник Лайт» — в дефиците в Новосибирской области. Эта вакцина позволяет получить QR-код быстро, что вызвало определённый ажиотаж вокруг препарата. Тем не менее, инфекционист советует остановиться на двухкомпонентной вакцине, которая обеспечит максимальную защиту.

О том, сколько дней после вакцинации требуется, чтобы появился QR-код, мы писали здесь. Срок формирования сертификата зависит и от препарата, который человек выбрал во время прививки.

Напомним, недавно житель Новосибирска рассказал, что всё ещё не получил сертификат о пройденной вакцинации — после прививки прошло две недели.