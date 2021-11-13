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В Новосибирске 4-летнего мальчика госпитализировали после ДТП

Фото В Новосибирске 4-летнего мальчика госпитализировали после ДТП
Фото В Новосибирске 4-летнего мальчика госпитализировали после ДТП

Фото предоставлено ГИБДД Новосибирска

Мальчика 4 лет доставили в больницу после столкновения Hyundai и Chevrolet в Железнодорожном районе.

Днём 13 ноября Hyundai Solaris, которым управлял водитель 1963 года рождения, столкнулся с Chevrolet Cobalt под управлением водителя 1971 года рождения. Hyundai двигался по улице Шамшурина напротив дома № 8, а Chevrolet ехал по Комсомольскому проспекту с поворотом на улицу Шамшурина.

Фото В Новосибирске 4-летнего мальчика госпитализировали после ДТП 2

Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, в ДТП пострадал 4-летний мальчик — он был пассажиром Chevrolet. Его уже доставили в лечебное учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга.

Напомним, ранее 13 ноября произошла ещё одна авария: 21-летний водитель насмерть сбил пешехода в Ленинском районе.

Как писал Сиб.фм, также утром 13 ноября пьяный водитель Lexus сбил троих человек на тротуаре. После наезда женщина погибла, а двоих мужчин госпитализировали. Сам автомобиль во время аварии перевернулся на бок.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Новосибирская область
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авария, дтп
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