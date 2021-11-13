В Новосибирской области выявили 402 новых случая заболевания COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе от COVID-19 скончались семь женщин и семь мужчин.

С подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом в стационары региона госпитализировали 3 843 пациента, включая 50 детей.

В реанимации на данный момент находятся 348 человека, 63 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На 13 ноября в Новосибирской области умерли ещё 14 пациентов. Семь из них — женщины, самой старшей из которых было 92 года, а младшей — 54 года. Самому младшему из семерых умерших мужчин было 56 лет, в то время как старшему — 79 лет.

Всего на утро 13 ноября в регионе зарегистрировали 75 969 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 392 — за прошедшие сутки.

На данный момент в Новосибирской области от COVID-19 умерли 3 553 человека.

На утро 13 ноября полностью выздоровели 55 738 пациентов, из них 209 человек — за последние сутки.

За сутки было зарегистрировано 4 255 обращений с ОРВИ.

На текущий момент в Новосибирской области сделано 2 848 816 тестов на коронавирус.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирской области столкнулись с нехваткой вакцины «Спутник Лайт» — теперь её ставят не всем, кто желает однокомпонентный препарат, а только тем, кто пришёл на повторную вакцинацию или уже переболел коронавирусом.

Напомним, на рассмотрение в Госдуму внесли законопроекты, которые предусматривают введение системы QR-кодов не только для посещения общественных мест с массовым скоплением людей, но и для передвижения на некоторых видах транспорта.