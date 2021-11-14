68% россиян против введения системы QR-кодов в магазинах и транспорте

Фото Густаво Зырянова

Большинство россиян не приветствует введение системы QR-кодов в транспорте и магазинах, выяснили социологи.

Исследовательская служба сервиса по поиску вакансий и сотрудников SuperJob провела среди жителей разных регионов России опрос с целью выяснить, как они относятся к введению системы QR-кодов в общественном транспорте и магазинах. Сегодня такую возможность в стране всерьёз рассматривают.

«Только 18% представителей экономически активного населения РФ считают, что нужно вводить систему QR-кодов: 14% для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% — только для посещения магазинов и столько же респондентов — только для использования общественного транспорта. 68% россиян против введения системы QR-кодов», — выяснили социологи.

Чаще за QR-коды голосовали мужчины, чем женщины (20 % против 15 %), отметили в SuperJob. Против активнее всего высказывались антипрививочники, а наибольшую поддержку инициатива встретила среди привитых граждан.

Напомним, что возможность введения QR-кодов в транспорте и магазинах начала обсуждаться в стране после окончания нерабочих дней. В минувший четверг, 11-го ноября, в СМИ появилась информация о том, что федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом готовит соответствующие законопроекты. Накануне стало известно, что правительство внесло их на рассмотрение в Госдуму.