В мэрии Новосибирска рассказали, пустят ли на каток у НОВАТа без QR-кода

Фото Густаво Зырянова

Вскоре напротив театра оперы и балета в Новосибирске вновь зальют каток. Пустят ли в условиях новых ограничений на него без QR-кода, объяснили в мэрии.

Этой зимой в Новосибирске снова откроют каток напротив НОВАТа. Пока точная дата неизвестна, но предполагается, что это произойдёт во второй половине декабря.

Поскольку площадка пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города, Сиб.фм уточнил в мэрии, будут ли вводить ограничения для посетителей. В частности, допуск по QR-кодам.

«С учётом максимальной вместимости катка (500 человек) вход на лёд свободный», — ответили на запрос редакции в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики.

Напомним, что с 12 ноября QR-коды в Новосибирске начали проверять у посетителей заведений общепита и выставок. Не исключено, что вскоре они потребуются для поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов. Накануне стало известно, что соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму.