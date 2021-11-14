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В Новосибирске жители Советского района страдают из-за протекающей крыши

Фото В Новосибирске жители Советского района страдают из-за протекающей крыши
Фото В Новосибирске жители Советского района страдают из-за протекающей крыши

Фото из паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Жительница дома № 10 на Улице 40 лет Комсомола пожаловалась на сильную течь крыши. Женщина сняла на видео залитый водой коридор и отметила, что ремонтировали кровлю совсем недавно — в мае 2021 года.

Жители дома № 10 на Улице 40 лет Комсомола в Советском районе Новосибирска несколько лет страдают из-за протекающей крыши.

«Крыша дома течёт. Ремонт делали в мае этого года. Жалобы поступают 7 лет, никакой реакции», — написала одна из местных жительниц в паблик «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Также женщина сняла видео, чтобы показать масштабы проблемы. На кадрах видно, что коридор практически полностью залит водой, а по звукам слышно, что стекать она не прекращает.

Женщина отметила, что течь однажды едва не привела к трагедии — загорелся счётчик. Избежать пожара помог огнетушитель.

«В доме живут дети. Куча оголённых проводов. Жители боятся больше не вернуться домой!» — заявила она.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о проблеме новосибирцев в Станиславском жилмассиве. Горожане в начале ноября пожаловались, что до сих пор не почувствовали начала отопительного сезона. По их словам, батареи так и не прогрелись.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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