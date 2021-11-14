Житель Новосибирска прошёлся по слякоти в городе в ластах

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске молодой парень нашёл решение, как обезопасить свою обувь в слякоть – для этого всего лишь нужны ласты.

Житель Новосибирска попал на видео прохожих, где он проходит по улицам города в ластах, минуя лужи и снег. Запись попала в паблик новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как молодой человек с рюкзаком шлёпает по лужам и снегу в чёрных ластах, а в руках у него ботинки. Впереди идёт его знакомый и снимает происходящее на видео.

Авторы поста шутят, что новосибирец прошло нашёл альтернативный способ передвижения. Правда, в комментариях такую креативность не оценили. Подписчики пожаловались на погоду и на молодое поколение тиктокеров, «которые уже не знают, что выложить».

Ранее Сиб.фм опубликовал подборку фотографий с улиц Новосибирска, на которых отлично показаны «температурные качели» в городе в ноябре 2021 года.

Напомним, недавно Сиб.фм писал об уборке снега с улиц Новосибирска – в мэрии заявили, что рабочие справляются с уборкой «на должном уровне», несмотря на нехватку кадров и специальной техники. На данный момент к работе в зимний сезон готово 73% техники от числа имеющегося оборудования. Тем не менее департамент транспорта нуждается ещё в 682 единицах спецтехники.